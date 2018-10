Auto stürzte 150 Meter ab: Lenker kam ums Leben!

Wann sich der Unfall genau ereignete, ist noch unklar. In der Nacht hatte Schneefall eingesetzt, die Straßen sind zum Teil eisig gewesen. Tatsache ist, dass der Pkw gegen 3 Uhr zwischen Sölden und Aschbacherwald von der Straße abkam und in der Folge 150 Meter in die Tiefe stürzte. Der Wagen kam laut Polizei am Dach liegend in der Ötztaler Ache zum Stillstand.