Bibelschüler stürzte bei Bergtour 20 Meter ab

Unglück am Traunstein

Per Notarztheli landete auch ein Bergsteiger (36) aus Bayern im Krankenhaus: Er war mit drei Kollegen zu einer Tour durch die Westwand am Traunstein aufgebrochen und, wie berichtet, 50 Meter abgestürzt, bevor ihn das Seil stoppte. Zuletzt wurde noch ein Kletterer (51) bei einem Fünf-Meter-Absturz in der Pfennigsteinmauer in Losenstein verletzt und von Helfern geborgen.