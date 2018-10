Junge Mutter und ihre Töchter vor Feuer gerettet

Zu dramatischen Szenen kam es abends in einem Mehrparteienhaus in Wels: Dort hatte eine 28-jährige Mutter in der Küche ihrer Wohnung gerade eine Pfanne zum Erhitzen von Öl auf den Herd gestellt. Dann wollte sie ihre sechs Monate alte Tochter ins Bett bringen, während ihre beiden anderen Töchter (2 und 6 Jahre) im Wohnzimmer saßen.