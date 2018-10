Düsteres Amt ist in Oberndorf jetzt Geschichte

Da machen Lernen und Arbeiten gleich doppelte Freude: In Oberndorf ist das düstere, längst in die Jahre gekommene Rathaus endgültig Geschichte. Die Stadtgemeinde hat außerdem den Bau des Oberstufengymnasiums (BORG) vorfinanziert. Am Staatsfeiertag war überall „Tag der offenen Türe“ und der Andrang groß.