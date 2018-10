Flüchtendes Raubopfer von Täter ins Gesicht geboxt

Syrer mit Messer bedroht

Doch schon am Nationalfeiertag kam es in der Landeshauptstadt zum nächsten Raubüberfall: Kurz vor 14 Uhr ging da ein 21-jähriger Syrer aus dem Bezirk Freistadt beim Panuli Park in Richtung stadtauswärts. Plötzlich fielen zwei Schwarzafrikaner über ihn her, einer packte ihn an der Jacke, der Komplize zückte ein Klappmesser und forderte Geld und das Handy. Der Syrer tat, als wolle er die Sachen hergeben, gab dem Räuber aber einen Stoß und flüchtete über die Wienerstraße und entkam so.