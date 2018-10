Einen Endlos-Monolog richtig hinausschwitzen

Schmerzensmänner

Der Monolog erzählt von einer gescheiterten (französischen) Theaterexistenz. Der Redner hatte eigentlich die Flucht nach Berlin ergriffen, aber weil ihm dort das Geld ausging, kehrt er für einen (Theater-)Vortrag zurück nach Frankreich. Dort erhebt sich schließlich ein schier endloses, galliges Lamento, das zwischen „Pferdewuast“, den Erinnerungen an eine verstorbene Freundin und den „Schmerzensmännern am Regiepult“ herumgeistert. Umrankt von einer ordentlichen Portion Selbstmitleid. Während es „Der Vortrag“ wohl nicht in meine Top-Five-Liste schaffen wird, kann ich den Abend dank Bastian Dulisch dennoch wärmstens empfehlen: weitere Vorstellungen am 18. Dezember und am 12. Februar.