Pkw-Lenker ignorierte Stopp-Tafel und rammte Moped

Ein 40-Jähriger aus dem Bezirk Ried im Innkreis fuhr am Donnerstag gegen 19.30 Uhr mit seinem Pkw von einem Schnellrestaurant in Geierau, Gemeinde Haag am Hausruck, zur Ausfahrt des Autohofes Haag am Hausruck. Dort bog er laut eigenen Angaben unter Missachtung der Stopptafel nach links in die Rieder Straße ein. Dabei übersah er das von links aus Richtung Haag am Hausruck kommende Kleinmotorrad, gelenkt von einer 16-Jährigen aus dem Bezirk Ried.