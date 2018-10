Google macht 9,2 Mrd. Gewinn: Analysten ernüchtert

Suchmaschinen- und YouTube-Werbung brummt

Google verzeichnet seit Jahren ein starkes Umsatzwachstum, weil die Kunden in Scharen Werbung in der Suchmaschine und Werbespots auf YouTube kaufen. Im dritten Quartal lagen die Werbeeinnahmen bei etwa 29 Milliarden Dollar, ein Plus von 20,3 Prozent zum Vorjahr und über der durchschnittlichen Schätzung von 28,76 Milliarden Dollar. Der Umsatz in anderen Bereichen wie Gesundheit, im Cloudgeschäft und im Hardware-Verkauf lag aber hinter den Erwartungen. Zudem knabbern Rivalen wie Amazon an den Werbe-Umsätzen von Google. Amazon, das ebenfalls Q3-Daten veröffentlichte, profitierte erneut von seiner Stärke im Cloudgeschäft wie auch im traditionellen Onlinehandel. Der Umsatz kletterte um 29 Prozent auf 56,6 Milliarden Dollar. Wie bei Google reichte dies jedoch nicht an die Erwartungen heran.