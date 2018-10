Google feuert 48 Mitarbeiter wegen Sex-Attacken

Der Internetkonzern Google hat nach eigenen Angaben in den vergangenen zwei Jahren insgesamt 48 Mitarbeiter wegen Vorwürfen der sexuellen Drangsalierung entlassen. Unter ihnen seien 13 leitende Angestellte gewesen, teilte Google-Geschäftsführer Sundar Pichai in einer Botschaft an die Google-Belegschaft mit.