Sieben Parteien stehen am Stimmzettel für EU-Wahl

Die Bundeswahlbehörde hat am Mittwoch mit ihrer Sitzung die Prüfung der sieben am 26. April eingebrachten Wahlvorschläge abgeschlossen und veröffentlicht. Mit der Verlautbarung der Wahlvorschläge auf der Amtstafel des Innenministeriums und im Internet können die Wahlvorschläge nicht mehr geändert werden. Zudem kann nun mit der Herstellung der amtlichen Stimmzettel begonnen werden. Mitte nächster Woche sollten die Stimmzettel für eine zeitgerechte Ausstellung der Wahlkarten flächendeckend bei den Gemeinden vorrätig sein, hieß es am Mittwoch.