Es wird gesammelt, bis die Wohnung platzt

Messie-Syndrom ist psychische Störung

Das Messie-Syndrom ist keine psychische Erkrankung, sondern „nur“ das Symptom einer psychischen Störung, erklärt Karlhuber. Christian Lang, Messie-Experte bei EXIT-sozial in Linz-Urfahr, kennt die Folgen dieses krankhaften Sammelns: „Menschen, die darunter leiden, horten Lebensmittel, Kosmetikartikel, Zeitungen, Plastiksackerl, Kleidung, Bücher, Verpackungsmaterial und so weiter - dadurch verliert die Wohnung an Funktionalität, weil auch Dusche, Küche und andere Zimmer derart vollgeräumt werden, dass die Bewohner dann sogar auswärts übernachten. Zudem wird ihre Gesundheit gefährdet.“ So wäre vor einer Woche ein 52-jähriger Linzer fast in seiner Messie-Wohnung verbrannt, wurde von Polizisten gerettet,