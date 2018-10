22-jähriger Drogenlenker krachte in Ebensee in Pkw

Ein 22-Jähriger aus dem Salzkammergut war am Mittwoch gegen 11.45 Uhr mit seinem Auto auf der Salzkammergutstraße B 145 in Ebensee am Traunsee unterwegs. Bei der Kreuzung Offensee stieß er aus unbekannter Ursache gegen das Heck eines vor ihm fahrenden Autos, gelenkt von einem 58-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden. Durch den Anprall schleuderten beide Fahrzeuge von der Fahrbahn und kamen im Gestrüpp zum Stillstand.