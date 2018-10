Wirbel um defekten Parkautomaten in Wels

Proteste alle erfolglos

29 Euro muss die Pensionistin bezahlen - eine Ungerechtigkeit, wie sie findet: „Der Automat hat weder Geld noch Einkaufsmünzen genommen.“ Die 73-Jährige war an dem Tag nicht die Einzige, die eine Strafverfügung wegen Nichtbezahlens bekam: „Das ist mindestens noch drei anderen Leuten passiert.“ Auch ein Protest im Bürgermeister-Büro blieb erfolglos: Jungwirth will künftig daher nur noch in Ausnahmefällen in der Innenstadt einkaufen: „Dann bleib’ ich eben bei den Einkaufszentren am Stadtrand, wo es solche Schikanen nicht gibt.“