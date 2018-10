Sturmtief „Siglinde“ zog mit 90 km/h durchs Land

Glücklicherweise gab’s keine Verletzten, „Siglinde“ beschäftigte in der Nacht zum Mittwoch trotzdem einige Feuerwehren des Landes. In Wels stürzte zum Beispiel ein morscher Baum auf ein Haus, die Einsatzkräfte mussten ihn Stück für Stück zersägen. Ansonsten hatte Oberösterreich Glück! „Über 90 km/h in Enns und 81 km/h in Kremsmünster waren die höchsten gemessenen Werte“, weiß Yasmin Markl von der ZAMG.