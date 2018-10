Brand auf kroatischem Frachtschiff auf der Donau

Ein kroatisches Frachtschiff legte am Dienstag gegen 14.30 Uhr an einer Schiffsverladestelle in Aschach an der Donau an. Am Mittwoch wurde um 8.30 Uhr ein Dieselmotor zum Antrieb der Stromgeneratoren in Betrieb genommen. Aufgrund eines technischen Defektes kam es bei diesem Motor zu einem Schmorbrand.