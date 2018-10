Ina Regen ist auf der Suche nach dem Glück

Normalerweise erscheint erst ein Album - und im Idealfall stellt sich dann der Erfolg ein. Doch bei Ina Regen ist es andersrum. Da reichte schon ein Song allein, um sie an die Spitze der heimischen Musikszene zu katapultieren. Mit der stilvolle Ballade „Wie a Kind“ streichelte sie die Seele des ganzen Landes. „Das Lied stellt die eigene Verletzlichkeit und Fehlbarkeit in den Vordergrund - und die Versöhnung damit. Da scheint in einer Welt, in der Perfektion, dieses Funktionieren wie eine Maschine zum Zwang werden, viele anzusprechen“, versucht sie den Erfolg im „Krone“-Interview zu erklären.