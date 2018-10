EDV-Nachholbedarf in Linzer Pflichtschulen

Monitore ohne Computer oder auch Beamer-Halterungen ohne Beamer - wenn man hört, was in städtischen Pflichtschulen alles so unangekündigt angeliefert wird, um die dortige EDV-Infrastruktur zu modernisieren, kann man nur den Kopf schütteln. „Es bräuchte in der IT mehr System“, bringt es VP-Gemeinderat Wolfgang Steiger auf den Punkt.