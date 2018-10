Heuladewagen ging nachts in Asten in Flammen auf

In Flammen ging in der Nacht von Montag auf Dienstag in Asten ein Heuladewagen auf. Ein 21-jähriger Landwirt aus Asten wollte am Nachmittag feuchtes Heu zum Verrotten auf einer Wiese abladen - ein technischer Defekt verhinderte dies. Nachts sah er dann plötzlich Rauch am defekten Ladewagen.