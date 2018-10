Politische Bildung: Heinz Fischer bei Häftlingen

Solche Vorträge gehören zum Fortbildungsprogramm in der Klagenfurter Justizanstalt. „Kärnten ist hier in einer guten Sache Vorreiter. Es zeigt, dass wir niemanden und nichts verloren geben“, so Landeshauptmann Peter Kaiser. Heinz Fischer spannte in seinem Vortrag den Bogen von der Gründung der Ersten Republik 1918 bis zum Staatsvertrag 1955. Für seine Bemühungen wurde der Vortragende von den Häftlingen belohnt: Anlässlich des 80. Geburtstages, den Heinz Fischer kürzlich feierte, sangen sie für ihn „Freedom is Coming“. An den Trommeln beteiligte sich der ehemalige Bundespräsident aktiv an der Chor-Performance.