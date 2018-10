Wie wir 2050 autonom fahren - oder auch nicht

2050 wird etwa die Hälfte der Fahrzeuge über eine Automatisierungsfunktion verfügen, so die Analyse weiter. In den meisten Fällen wird diese jedoch nur auf Autobahnen nutzbar sein. Entsprechende Systeme für Landstraßen sollen erst gegen 2040 verfügbar sein. Eine signifikante Durchdringung mit Fahrzeugen, die im gesamten Netz automatisiert fahren könnten, sei erst nach 2050 zu erwarten, so die Studien-Ersteller.