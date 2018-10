krone.at-User: Waffen-Stopp ist „reine Heuchelei“

Bis Ende September lieferten deutsche Unternehmen Waffen im Wert von 416,4 Millionen Euro an das Reich von König Salman und Kronprinz Mohammed bin Salman. Dass die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien zu verurteilen ist, sehen auch unsere User so. „Grobe Menschenrechtsverletzungen alleine haben scheinbar nicht ausgereicht dafür. Ist ja halb so schlimm, wenn jemand für Ehebruch halb totgepeitscht wird“, meint User Tsujigiri diebezüglich. Auch andere User sehen es als eine Notwendigkeit an, endlich Waffenlieferungen in Krisengebiete zu beenden. Wie User ChristianSchneider anführt, werden auch in andere Krisengebiete Waffen exportiert, was gestoppt werden sollte.