Werbepausen bei Fußball-WM: Eine gute Idee?

Was halten Sie von den zusätzlichen Werbeunterbrechungen während der Spielzeit? Ist damit die Zeit der Trinkpausen gut genutzt, oder würden Sie sich eine andere Lösung wünschen? Wie sehen Sie allgemein das Verhältnis von übertragener Spielzeit zur Werbung? Wird Ihrer Meinung nach zu viel Werbung gezeigt, oder stören Sie sich nicht daran?