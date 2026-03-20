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Werbepausen bei Fußball-WM: Eine gute Idee?

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20.03.2026 11:48
Das Aztekenstadion in Mexiko-Stadt wird einer der Hauptspielorte der Fußball-Weltmeisterschaft ...
Das Aztekenstadion in Mexiko-Stadt wird einer der Hauptspielorte der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sein und wird gerade renoviert.(Bild: AFP/APA/Alfredo ESTRELLA)
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Von Community

Bei der WM 2026 erlaubt die FIFA den übertragenden Sendern Werbepausen während des Spiels. Als Grund gelten verordnete Trinkpausen, mit denen der Verband der Hitze begegnen will. Zusätzlich können dadurch weitere Werbeinnahmen generiert werden. Unsere Frage vom 20. März lautet: „Werbepausen bei Fußball-WM während der Spielzeit: Eine gute Idee?“

0 Kommentare

Was halten Sie von den zusätzlichen Werbeunterbrechungen während der Spielzeit? Ist damit die Zeit der Trinkpausen gut genutzt, oder würden Sie sich eine andere Lösung wünschen? Wie sehen Sie allgemein das Verhältnis von übertragener Spielzeit zur Werbung? Wird Ihrer Meinung nach zu viel Werbung gezeigt, oder stören Sie sich nicht daran?

Teilen Sie Ihre Meinung dazu mit uns und der Community in den Kommentaren!

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