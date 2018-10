Erstes Saudi-Geständnis: Khashoggi starb bei Kampf

Zweieinhalb Wochen nach dem Verschwinden des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi hat Saudi-Arabien erstmals zugegeben, dass der Kritiker des Königshauses im Konsulat in Istanbul getötet wurde. Er sei ums Leben gekommen, nachdem es zu einem Kampf mit Personen gekommen sei, die er in dem Konsulat getroffen habe, erklärte die Staatsanwaltschaft in Riad am Samstag. Aus einem verbalen Streit sei eine „tödliche Schlägerei“ geworden, hieß es weiter.