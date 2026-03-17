Rote Zahlen bei ÖGK: Spüren Sie die Auswirkungen?

Wenn die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) den Sparstift ansetzt, bleiben Patienten zum Teil auf ihren Arztkosten sitzen und die notwendige Behandlung kann zum ungeahnten Kostenfaktor werden. Unsere Frage vom 17. März lautet: „Tiefrote Zahlen bei Krankenkassen: Spüren Sie schon die Auswirkungen?“
Wurden bei Ihnen bereits eingereichte Arztrechnungen abgelehnt, die davor tendenziell übernommen wurden? Sind Ihnen Senkungen der von der ÖGK bezahlten Leistungen aufgefallen? Wie wirkt sich der Sparkurs der ÖGK auf Ihr Verhalten in Bezug auf Ihre Gesundheit aus?
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