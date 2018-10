19-jähriger Feldkirchner in Autowrack verbrannt

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Sonntagmorgen auf der Turracherstraße in der Ortschaft Rennweg. Ein 19-jähriger Feldkirchner verlor dort aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Das Auto ging sofort in Flammen auf - für den eingeklemmten Burschen kam jede Hilfe zu spät.