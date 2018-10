Überfall auf Wettbüro in Ebensee: Täter gefasst

Rund fünf Monate nach einem brutalen Überfall auf ein Wettbüro in Ebensee haben die italienischen Behörden nun in Verona einen Verdächtigen festgenommen. Die Carabinieri einen 35-jährigen Iraker fest, der seinen Wohnsitz in Verona hatte. Dieser wartet nun auf die Auslieferung nach Österreich.