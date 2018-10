„Kärntner Krone“ verlost 50 Karten für Aich/Dob

In der 1. Runde der Champions League haben die Volleyballer von Aich/Dob die Holländer aus Groningen ausgeschalten. Beim Rückspiel im Klagenfurter Sportpark wurden sie von 1500 Zuschauern unterstützt, die Stimmung war spitze. Nun geht es gegen Frankfurt - am Dienstag auswärts, das Rückspielt steigt am Mittwoch, 31. Oktober, erneut im Sportpark Klagenfurt. Die „Kärntner Krone“ verlost 25 x 2 Karten für den Kracher.