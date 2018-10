Mit Ravioli-Menü kochte sich Daniel auf Platz eins

„Daniel hat allen gezeigt was er kann und wir sind froh, ihn in unserem Team zu haben“, ist Fritz Grampelhuber vom Steegwirt (Bad Goisern) stolz auf seinen Lehrling. Daniel Lichtenegger (17) hat sich am Ende gegen sieben Mitstreiter bei den Landesmeisterschaften für Gastronomieberufe in der Küche durchgesetzt.