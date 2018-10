Juwelier-Coup: „Wir wurden 6 Wochen ausspioniert!“

In echter Rififi-Manier plünderten Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch die Filiale des Stadtjuweliers Hüttner im Wörgler „City Center“. Wie berichtet, brachen die Ganoven von einem leer stehenden Geschäft aus die Trennwand zum Juwelier durch und rafften daraufhin Uhren und Schmuck im Wert von mehr als 100.000 Euro zusammen. Die Täter konnten flüchten. Wohl auch, weil es im hausinternen Sicherheitssystem ein Problem gegeben haben soll. „Die Alarmanlage im Geschäft hat ausgelöst. Dieser Alarm wurde aber nicht an die Hausanlage weitergeleitet. Irgendetwas hat da nicht gepasst“, sagte Besitzer Heinrich Hüttner. Die Polizei nahm auch diesbezüglich Ermittlungen auf.