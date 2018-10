Einbruch in Rififi-Manier: Juwelier leer geräumt

In Rififi-Manier haben Einbrecher in der Nacht auf Mittwoch die Filiale des Stadtjuweliers Hüttner im Wörgler City Center im Tiroler Unterland geplündert. Die Täter schlugen dazu ein Loch in die Mauer des Geschäfts. Pikanterweise scheint im innerstädtischen Einkaufscenter die Hausalarmanlage nicht funktioniert zu haben. Bereits vor zwei Jahren wurde in Hüttners Filiale in Kufstein eingebrochen.