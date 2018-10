Pkw bei Alkounfall zwei Meter in Luft geschleudert

Der 61-jährige Alko-Lenker aus Allhaming war gegen 15.40 Uhr auf der Traunufer Landesstraße in Thalheim unterwegs. Kurz vor der B 138 verlor er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam von der Straße ab, wurde auf einer Böschung hochkatapultiert und streifte in etwa 1,8 Meter Höhe einen Baum. Das Auto überschlug sich in der Luft und landete auf der Leitschiene.