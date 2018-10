Busdrehscheibe um eine Million Euro erneuert

Die alte Busdrehscheibe am Stifterplatz in Freistadt war aus den 80er Jahren und hätte in ihrem Zustand bald nicht mehr weiterbetrieben werden dürfen. Innerhalb von drei Monaten wurde um eine Million Euro (ein Viertel zahlte die Stadt, drei Viertel das Land) ein neuer Terminal errichtet, der nun eröffnet wurde.