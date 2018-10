Schwerverletzter Pkw-Lenker bei Crash gegen Lkw

In den Lkw gekracht

An der Kreuzung mit einer Landesstraße bog unmittelbar vor dem 59-Jährigen ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Melk mit seinem nicht beladenen Lkw auf die B 3, ebenfalls in Richtung Persenbeug, ein. Dabei übersah der Lkw-Lenker den Pkw des 59-Jährigen. Folglich fuhr der Pkw-Lenker frontal in die rechte Fahrzeugseite des Lkw. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der 59-Jährige schwer verletzt.