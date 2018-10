Von der Küche in den Sexshop

Trotz allgegenwärtiger sexueller Darstellungen in Alltag, Internet, Werbung, Musikvideos etc. orten die Expertinnen einen enormen Bedarf an Hintergrundinformation und stufen den Themenkreis immer noch als Tabu ein. „Es gibt wenig Sprache, für das, was beim Orgasmus passiert, da herrscht hohe Verunsicherung“, so Weidinger. Die gute Nachricht: Aus Sicht der Psychologin ist sexuelle Lust immer herstellbar, darf aber nicht vom Partner abhängig gemacht werden, sondern entsteht aus dem Erkennen der eigenen Bedürfnisse. Dr. Kirchheiner: „Es gibt kein Standardrezept, jede Frau ist anders. Ein erster Schritt wäre schon, sich einmal klarzumachen: Was ist eigentlich Erregung für mich? Wie fühlt sich das an?“ Na dann: Holen Sie sich den Orgasmus vom Film ins wirkliche Leben, meine Damen!