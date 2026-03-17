Doppeltes Babyglück! „Haben unser Herz gestohlen“

Doppeltes Babyglück für Mari und Benjamin Eder! Die ehemalige finnische Biathletin und der österreichische Ex-Weltcup-Athlet sind Eltern von Zwillingen geworden.
Mit einem süßen Schnappschuss verkündeten die beiden Ex-Wintersportstars die Geburt ihrer Kinder auf Instagram. „Wir sagen Hallo“, schreiben die stolzen Eltern in ihrem gemeinsamen Posting. Demnach kamen die Babys bereits am 25. Februar 2026 zur Welt. „Zwei liebenswerte kleine Mädchen sind auf die Welt gekommen und haben unsere Herzen gestohlen.“
Auf dem Foto hält Mari Eder zärtlich die kleinen Füßchen ihrer Töchter in die Kamera, während die Zwillinge eng aneinandergekuschelt in einem Bett liegen.
Glückwünsche aus der Biathlon-Welt
Unter dem Posting sammelten sich innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Glückwünsche aus der Wintersport-Szene. Viele aktuelle und ehemalige Athletinnen und Athleten gratulierten dem Paar. Die finnische Biathletin Suvi Minkkinen kommentierte etwa begeistert: „Oh mein Gott!“ Auch Biathlon-Legende Kaisa Mäkäräinen meldete sich zu Wort und schrieb augenzwinkernd: „Die entzückenden Mini-BeMs.“
Mari Eder (geb. Laukkanen) hatte ihre Karriere nach 16 Jahren im Weltcup 2023 beendet. Später machte sie öffentlich, dass Herzprobleme ein Grund für ihr Karriereende waren. Zu ihren größten sportlichen Erfolgen zählt der neunte Platz im Gesamt-Weltcup 2016/17 sowie je ein Weltcupsieg in Sprint und Verfolgung.
Seit 2018 ist Eder mit dem Österreicher Benjamin Eder verheiratet. Der 45-Jährige ging in der Saison 2000/2001 ebenfalls als Biathlet im Weltcup an den Start. Mit 20 Jahren beendete er jedoch bereits seine Karriere und ist heute als Skitechniker für die österreichischen Biathleten im ÖSV tätig.
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