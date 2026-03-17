Doppeltes Babyglück! „Haben unser Herz gestohlen“

Seit 2018 ist Eder mit dem Österreicher Benjamin Eder verheiratet. Der 45-Jährige ging in der Saison 2000/2001 ebenfalls als Biathlet im Weltcup an den Start. Mit 20 Jahren beendete er jedoch bereits seine Karriere und ist heute als Skitechniker für die österreichischen Biathleten im ÖSV tätig.