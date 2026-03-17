„Dann sollen sie heimgehen und dort bleiben“

„Wenn sie nicht daran glauben, ist das ihr Problem. Sie sind erwachsen, sie haben gute Gehälter. Wenn sie in der Champions League nicht daran glauben, dann sollen sie nach Hause gehen und dort bleiben. Wir müssen es versuchen. Was haben wir zu verlieren?“, stellte der Trainer der „Skyblues“ vor dem Kracher am Dienstagabend klar.