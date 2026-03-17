„Dann sollen sie heimgehen und dort bleiben“

Wer selbst nicht mehr daran glaubt, das Ruder nach der 0:3-Pleite gegen Real Madrid herumreißen zu können, soll es gar nicht erst versuchen. So Pep Guardiolas Botschaft an seine Spieler vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League ...
„Wenn sie nicht daran glauben, ist das ihr Problem. Sie sind erwachsen, sie haben gute Gehälter. Wenn sie in der Champions League nicht daran glauben, dann sollen sie nach Hause gehen und dort bleiben. Wir müssen es versuchen. Was haben wir zu verlieren?“, stellte der Trainer der „Skyblues“ vor dem Kracher am Dienstagabend klar.
Nachdem Real-Kapitän Federico Valverde im Hinspiel mit einem lupenreinen Hattrick geglänzt hatte, steht Manchester City mit dem Rücken zur Wand. „Natürlich ist das ein hartes Ergebnis“, weiß auch Guardiola, „aber wir müssen es versuchen, aus Respekt vor den Menschen, vor den Fans, vor unserem Job.“
Mbappe und Bellingham vor Comeback
Im Etihad Stadium muss gegen die zuletzt formstarken Madrilenen ein Wunder her – zumal mit Kylian Mbappe und Jude Bellingham gleich zwei Schwergewichte in den Kader zurückkehren dürften. Und: Erst viermal ist es einem Team gelungen, in der K.o.-Phase der Champions League nach einem Drei-Tore-Rückstand noch weiterzukommen.
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