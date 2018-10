56-Jährige nach Knöchelbruch von Berg geborgen

Weil sie eine Metallkette beim Abstieg vom Großen Pyhrgas in Spital am Pyhrn nicht richtig greifen konnte, stürzte eine 56-jährige Bergsteigerin aus Linz-Land so unglücklich, dass sie sich den linken Knöchel brach. Sie wurde mittels Tau vom Notarzthubschrauber gerettet.