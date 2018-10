Neues Wohnen wie in der Großstadt

Ob Zell am See reif ist für ein so urbanes Projekt? Padourek: „Wir standen vor der Wahl: Bei einem großen Projekt reicht es nicht mehr, nur Wohnungen anzubieten. Man braucht das Angebot rundherum.“ Quartiere können nicht mehr ohne Mobilitätskonzept entstehen, da seien sicher in der Vergangenheit auch Fehler passiert, so der Stadtchef über den zunehmenden Verkehr.