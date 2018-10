Kampf um unser Trinkwasser gegen die EU-Bürokratie

Die neue Trinkwasser-Richtlinie der EU soll demnächst im EU-Parlament beschlossen werden, was in Oberösterreich erneut Proteste auslöst. Denn durch weitergehende Kontrollpflichten gäbe es massive Zusatzkosten, die unsere vor allem am Land dezentrale Trinkwasserversorgung massiv gefährden würden.