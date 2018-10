Noch mehr Hilfe für kranke Kinder im Innergebirg

Die Ärztin und frühere Politikerin Maria Haidinger ist Obfrau und Botschafterin für die Kinder, die lange zu den Vergessenen zählten. Sie leiden nicht an Krebs, sondern an anderen bedrohlichen Krankheiten. 2015 gründete sich dann innerhalb der Hospizbewegung im Salzburger Zentralraum das erste Hilfs-Angebot für kleine Patienten bis 18 Jahre. „Es gehört zu den Aufgaben eines solidarischen Gesundheitswesens, Hilfe für diese Familien anzubieten. Der Wert einer Gesellschaft misst sich am Umgang mit den Schwächsten“, betont Haidinger. Die Familien brauchen nicht nur medizinischen Rat und Pflege, sondern vor allem auch Zeit für Gespräche. Das nimmt Angst und hilft, die Belastungen zu meistern.