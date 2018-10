Anrainer kämpfen um ihre Ruhe in Schallmoos

Die städtische Planung wird hier massiv kritisiert: „In den 60ern wurden Grundstücke für Häuslbauer verkauft“, erzählen die Bewohner. In den 80ern siedelte sich die Spedition Gebrüder Weiss an. Ein Mischgebiet, Gewerbe und Wohnen. „Das führt jetzt schon zu hohen Belastungen“, schlägt Anneliese Spießberger von der Bürgerinitiative Alarm. Vogelweiderstraße, Bahn und der Lkw-Verkehr kesseln das Gebiet schon ein. „Jetzt soll die letzte freie Fläche verbaut werden“, ärgern sich die Nachbarn an Robinig-, Hans-Knoll-Straße, Stadlhof- und Maierhofweg, dass ausgerechnet auf einer als Biotop gewidmeten Fläche ein Lkw-Container-Parkplatz entstehen soll. Für Ersatzflächen fuhren Bagger im Baron-Schwarzpark auf. Die Spedition will die neue Betriebsfläche mit einer 7,5 Meter hohen Lärmschutzwand abschirmen. Für die Bewohner ist der Blick auf eine hohe Wand nur ein schwacher Trost. Spießberger, selbst vierfache Mutter: „Es geht nicht nur um den Lärm, sondern auch um die Luftqualität und um die Gesundheit unserer Kinder.“