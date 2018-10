Tiroler Schüler tüfteln an Raumanzug für Marsflug

Gernot Grömer vom ÖWF schätzt, „dass Ende der 30er Jahre die Reise zum Mars möglich wird.“ Seit 20 Jahren bereitet sich das Österreichische Weltraum Forum darauf vor. Man will unter den Ersten sein. Die wichtige Frage lautet nun: Was ziehe ich an? Denn ohne geeigneten Anzug kann der Mensch am Mars nicht existieren. Druckverhältnisse und Temperaturen sind nur zwei Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt.