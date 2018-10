„Left Alive“: Story-Trailer zum Endzeit-Shooter

Square Enix hat einen neuen Trailer zum Endzeit-Shooter „Left Alive“ veröffentlicht. Darin stimmen die Entwickler die Spieler auf die Handlung des Anime-inspirierten Survival-Spiels ein und erklären die verzwickte Situation, in der sich die Welt in „Left Alive“ befindet. Auch die drei Protagonisten, die inmitten der Postapokalypse um ihr Dasein kämpfen müssen, werden im Trailer etwas näher vorgestellt. „Left Alive“ soll am 5. März 2019 für PC und PS4 erscheinen.