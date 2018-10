Plötzlich ist der Job weg!

Johannes (45) war seit über zwanzig Jahren bei einem Unternehmen tätig. Er hatte sich stetig empor gearbeitet und gab alles für seine Arbeit. Als die Firma unerwartet in Konkurs ging, verlor er von heute auf morgen seine Anstellung. Dadurch stürzte das Selbstbewusstsein des Mannes in den Keller. Er schottete sich von der Gesellschaft ab und brachte seine Tage im Haus bei hinuntergelassenen Rollläden zu. Nicht einmal seine Frau und Söhne (14 und 5 Jahre) kamen in dieser Zeit an ihn heran. Der Hauskater war das einzige Lebewesen, das er noch um sich duldete.