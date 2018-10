Jaguar Land Rover muss Autoproduktion unterbrechen

Der größte britische Autobauer Jaguar Land Rover stoppt vorübergehend die Produktion in seinem Werk in Solihull. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Zwei Wochen im Oktober sollen dort die Fließbänder still stehen. Bestellungen seien von der Entscheidung aber nicht betroffen. Mitarbeiter würden weiterhin bezahlt.