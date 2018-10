Ganz ohne SPÖ: Tritt Kern als Parteifreier an?

„Heute Abend in Rom mit Matteo Renzi nachgedacht: Wie schaffen wir eine europäische Vision, damit Europa nicht im nationalistischen Sumpf versinkt?“, schrieb Christian Kern vor wenigen Tagen auf seiner Facebook-Seite. Es dürfte also auf eine Art Manifest für Europa hinauslaufen, ohne eine große Partei im Rücken zu haben. Ein parteifreier Spitzenkandidat also.