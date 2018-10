Tankbetrüger entpuppt sich als Serien-Krimineller

Coups auch in der Steiermark, in Salzburg und Kärnten

Nach und nach wurde klar, dass den Beamten wohl ein großer „Fisch“ ins Netz gegangen ist. „In Zusammenarbeit mit dem Stadtpolizeikommando Graz konnte der Verdächtige als ein 28-jähriger Niederländer identifiziert werden, der einige Straftaten auf dem Kerbholz hat“, erklärt ein Tiroler Ermittler. Bis dato konnten dem 28-Jährigen zwei Autodiebstähle und ein Einbruch in Graz (am 10. und 15. September bzw. 28. Juni), drei Tankbetrügereien (am 19. September in Salzburg, am 23. September in St. Veit im Pongau und eben am 1. Oktober in Lienz) sowie eine Urkundenfälschung in Wolfsberg am 23. August nachgewiesen werden.