Joris: „Es braucht heute ein politisches Gewissen“

Gemeinschaftlichkeit

Live ist Joris übrigens am 5. November im Wiener WUK zu sehen. Für ihn eine ganz besondere Show. „Da ich in Deutschland so großen Erfolg habe, ist das WUK bei Weitem der kleinste Laden auf der ganzen Tour und gerade deshalb so toll. Es wird ein warmes, intensives und intimes Konzert, was uns ungemein beflügeln wird.“ Die Bühne per sieht Joris dennoch als Möglichkeit, um Humanismus zu verbreiten. „Auf meine Konzerte kommen Menschen jeden Alters, jeden Geschlechtes und jeden Glaubens und wir alle feiern gemeinsam den Abend. Ich weiß, dass wir alle zusammengehören und sich die Menschen auch bei Rockfestivals in den Arm nehmen. Beim Highfield-Festival spielte ich vor rund 40.000 Fans nach den Rockern von Wolfmother und trotzdem haben wir alle den Moment zelebriert. Es ist egal, welche Musik jemand macht, denn am Ende vereint sie uns.“