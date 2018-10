Männer der US Navy halfen nach Notwasserung

Die Boeing 737-800 von Air Niugini hatte am Freitag die Landebahn des Flughafens von Weno im Inselstaat Mikronesien verfehlt und war in die Chuuk-Lagune gerutscht. Dort begann die Maschine sofort zu sinken. Soldaten der US Navy und Inselbewohner eilten den Absturzopfern in Booten zu Hilfe, andere Insassen schwammen um ihr Leben. Ein Passagier galt nach dem Absturz als vermisst, später fanden Taucher in dem Wrack eine männliche Leiche.