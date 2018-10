Nächtliche Spritztour mit gestohlenen Kennzeichen

Im Zuge einer Polizeikontrolle am Dienstag gegen 0.30 Uhr in Traun, stellten die Polizisten bei einem Auto fest, dass eine Begutachtungsplakette nicht mit den Kennzeichentafeln übereinstimmte. In unmittelbarer Nähe wurden fünf Jugendliche einer Personenkontrolle unterzogen. Von diesen zeigte sich jedoch keiner geständig, das Fahrzeug gelenkt zu haben oder den Fahrzeugbesitzer zu kennen.